港燈「電力安全智友營」寓學於樂 逾百長者及照顧者參與 (11:27)

「電力安全智友營」是港燈「送暖樂社群」計劃本年度的頭炮活動，邀請來自11間位於港島的長者服務中心、超過130位老友記和他們的照顧者參與。活動假薄扶林香港傷健協會傷健營舉行，設有多個以用電安全、可再生能源、低碳生活和能源效益為主題的攤位遊戲，以及由港燈工程師主講的家居電力安全講座，將嚴肅的電力安全守則，以輕鬆和有趣的手法，轉化為富趣味的學習體驗。

港燈輸配電科總經理楊廣通在活動上表示，不少長者雖然已經使用智能產品多時，但是對電力安全的認知可能仍停留在舊式的電器和裝置上，有需要協助他們與時並進，特別是老友記長時間留在家中，如何保障家居用電安全，以及一旦發生停電時要注意的事項等，都是非常重要和有用的生活資訊。港燈希望老友記學懂後，更要與社區朋友分享，一同打造用電安全的文化。

楊玉珍：港燈致力加強社會各階層對有效和安全用電的意識

一同出席活動的港燈公共事務總經理楊玉珍補充說作為，一間肩負企業社會責任的電力公司，港燈除了在業務運作上貫徹安全可靠的原則外，亦一直致力加強社會各階層對有效和安全用電的意識。她指「送暖樂社群」計劃過去每年都在港島和南丫島，夥拍地區團體和長者服務機構舉辦電力安全講座；今年以日營和同樂日形式進行，希望推廣的訊息更全面、更豐富，參加者的所學亦更深刻。

是次活動特別邀請照顧者一同參與，希望強化家庭防護網。來自明愛香港仔長者中心的袁潔蓮稱讚日營令她既開心又獲益良多，又指活動讓她和同伴了解到使用電器也有巧妙之處，例如同時開冷氣和風扇原來比只開冷氣更涼快和節電；亦教曉大家很多用電安全的知識，例如怎樣選購符合安全規格的拖板、正確使用各種家居電器等，為出席活動者帶來充實而愉快的一天。

除了是次同樂日，「送暖樂社群」今年亦將透過家訪，向逾千名獨居長者派發電力安全福袋，內容包括一張特別設計、附有用電安全的提示和停電應急資訊的餐墊、手携電筒連充電器和一系列日常用品，方便長者溫故知新，並時刻提醒他們注意用電安全。