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旅遊業料黃金周旅客輕微增長　酒店業料入住率微升或房價跌勢止 (10:35)

五一黃金周將至，入境處料約571萬人次進出香港，約84萬人次內地旅客訪港。有旅遊業界料今年周整體旅客按年有單位數的百分比增長，業界已做好準備。而酒店業界則認為今年入住率、訂房晚數略升，房價可能逆轉跌勢，但零售餐飲業對生意悲觀。

旅遊促進會總幹事崔定邦今（29日）在港台《千禧年代》表示，隨一簽多行實施、旅客宣傳增加，料今年黃金周旅客人次按年有單位數字百分比增長，因內地旅客基數大，單位數百分比或已代表6萬到8萬人次。他又說旅行社已做足準備，上周已開始「踩線」，為旅行團開拓新行程，例如到啟德體育園等景點「打卡」，而近日不少內地人對體育園有興趣，小紅書出現體育園攻略。他預計周五、六是旅客高峰。

美麗華集團首席營運總裁陳宗彝在同一節目表示，旗下酒店截至昨日入住率約73%，較去年同期高2%，而去年五一黃金周尖沙嘴及銅鑼灣酒店入住率分別為94%及95%，因此料今年入住率增至96%。至於訂房晚數，他料今年較去年略高，平均高出不足0.5晚，相信與自由行城市、長途客源增加有關。

陳宗彝說今年全港酒店房價整體下跌，但在3月一系列盛事下有正面影響，而去年黃金周旗下尖沙嘴酒店房價約2000元，銅鑼灣酒店約2500元，截至昨天酒店房價跌1%，但通常五一期間有機會增長。

陳宗彝又稱環球消費下沉，加上關稅戰對旅客心理影響，料黃金周高端餐飲業難有增幅，而零售餐飲業界也預期生意額不佳。

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