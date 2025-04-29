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羅淑佩展開阿聯酋訪問行程 指香港銳意成為穆斯林友善的目的地 (07:59)

文化體育及旅遊局長羅淑佩昨日（迪拜時間28日）展開阿拉伯聯合酋長國（阿聯酋）迪拜的訪問，與阿聯酋體育部長HE Ahmad Belhoul Al Falasi博士會面，就推動當地成為全球大型國際體育賽事的樞紐、體育產業專業化、利用體育作為主要經濟動力，以及透過參與體育活動促進社區團結等方面，分享各自的願景，並找出了共同點。

羅淑佩亦介紹香港特區政府致力培育精英體育人才，為本地運動員提供全面支援及專業培訓，同時又提及香港充滿活力的賽馬文化。HE Al Falasi博士亦分享阿聯酋政府為發展國家體育方面類近的工作和推出的政策。羅淑佩邀請HE Al Falasi博士到訪香港，探討進一步的體育合作與交流機會。

羅淑佩及後拜會中國駐迪拜總領事歐渤芊。羅在會上匯報文體旅局近期的工作，並概述促進香港與中東地區合作及建立更緊密聯繫的計劃。歐渤芊亦分享她對阿聯酋文化和旅遊業生態的見解，並指出兩地合作的潛在機會；又強調香港在高端旅遊、賽馬旅遊、遊艇旅遊等方面具備優勢，這些方面都有重要的發展潛力。

羅淑佩又出席2025年阿拉伯旅遊市場展，與當地旅行代理商、卡塔爾航空以及阿聯酋航空的代表會面交流，討論加強合作，打造香港成為中東旅客首選旅遊目的地。她在文體旅局、旅發局和香港駐迪拜經貿辦聯合舉行的晚宴上表示，香港銳意成為穆斯林友善的目的地，重申香港熱切期待與中東深化關係，希望接待更多中東旅客之餘，亦鼓勵更多香港市民前往中東旅遊和營商。

 

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