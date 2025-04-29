初選案｜毛孟靜、譚文豪、郭家麒、范國威刑滿出獄 范國威：多謝港人及傳媒關心　「好掛住我屋企人」 (07:31)

接載范國威的七人私家車於今早6時42分抵達其將軍澳住所。本報記者拍門獲范回應，他稱「多謝香港人及傳媒關心，我好掛住我屋企人，而家要同親戚、屋企人團聚」。

毛孟靜丈夫：毛孟靜狀態及精神好

初選案中有45 人去年11月被判「串謀顛覆國家政權」罪成，毛孟靜、譚文豪、郭家麒及范國威刑期最輕，被判囚4年2個月，刑期最重為戴耀廷，被判囚10年。毛孟靜則於羅湖懲教所獲釋。她今早約5時45分從羅湖懲教所離開，約6時許返抵淺水灣道住所。毛孟靜的丈夫Philip Bowring今早7時許在住所門外接受傳媒訪問，他指毛孟靜正休息，故暫未有時間受訪，但毛孟靜狀態及精神都很好（well and in good spirits )，感謝外界關心。他指，兩人一直期待團聚，感激事隔4年多今日終於首次可與妻子重聚在一起。記者從門外所見，屋內客廳掛起一條「Welcome Home Mum」的裝飾橫額，迎接毛孟靜今早返家。

另譚文豪及郭家麒囚於赤柱監獄。今晨約4時半有私家車駛入赤柱監獄，至5時45分有5輛七人車駛出，各車輛乘客位置均拉上窗簾，未能看到車內情况。據稱車輛將二人載走。

今日凌晨1時，赤柱監獄門外已有不少傳媒在場等候，至凌晨4時許，警方拉起橙帶設封鎖線。