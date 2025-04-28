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楊何蓓茵：有官校教師用「極之不合適」教材被革職 (23:02)

立法會公務員及資助機構員工事務委員會今（28日）討論修訂公務員紀律機制，公務員事務局長楊何蓓茵在會上透露，部分近期被懲處的公務員個案，包括有官校教師使用「極之不合適」教材教學，因此被革職；亦有體育館場地主管利用職權協助友人訂場，被迫令退休。

政府數字顯示，過去5年共有1073名公務員因干犯或被裁定嚴重的不當行為或刑事罪行，須接受正式紀律行動和懲處，當中214人被免職。選委界吳傑莊問及以往懲處個案的例子，楊何蓓茵表示，最近一名官校教師使用「極之不合適」教材教學，對學生學習造成負面影響，嚴重損害自身專業形象、教師的專業形象和公務員形象，因此被革職，另有公務員曠工14天以上遭革職。

楊何蓓茵表示，一名體育館場地主管人員使用電腦預訂系統公務帳戶替朋友預訂場地，其友人因而毋須親身預訂，該人員遭迫令退休。另外她說，一名在政府場地工作的人員值勤期間與同事動粗推撞，致部門聲譽受損，處以嚴厲譴責及處罰一個月薪金。

新措施將簡化紀律程序及擴大停職安排，公務員如被執法機關拘捕，須向其部門首長呈報；如公務員在紀律聆訊前「承認指控」，則毋須聆訊便可懲處；被定為表現持續欠佳者要停職。

楊何蓓茵在會上表示，新措施旨在令公務員紀律機制更完備，完全沒有減少或削弱有關人員的權利，政府會繼續秉持程序公義，公平公正處理每宗個案。她並強調面對少數違法違紀的公務員，絕不姑息，必定嚴肅處理每宗個案。

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