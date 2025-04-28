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網傳男病人偷拍女實習護士 明愛醫院：非常關注事件 已報警 (23:40)

網上流傳一名曾參與香港電台社區廣播服務節目的男子，涉嫌於明愛醫院病房接受治療期間，偷拍一名女實習護士，包括拍攝短片及相片，並發出對該名女護士性騷擾的字句。明愛醫院發言人表示，已警告涉事病人並要求他移除貼文，並就事件報警。港台發言人表示，網上流傳的住院人士並非港台員工。

網傳片段和帖文顯示，網名「心麻」的男子曾於一名女學護為他進行護理程序期間近距離拍攝片段，並於facebook上載相關短片和照片。不過，昨晚涉事帳戶上相關內容已刪除。

該名男病人又發布對女護士的意淫描述，例如女實習護士協助他換尿喉、抹身時，他以「新手女姑娘」、「矯小玲瓏」形容該女護士；另一篇帖文則描述該女護士的樣貌及身材。

明愛醫院發言人表示，非常關注網上流傳的片段，已安排部門代表會見涉事病人並作出警告，要求他將移除帖文，並嚴正重申根據《醫院管理局附例》，任何人未經院方職員同意，不得在醫院內拍攝照片、影片或錄像影片。院方得悉事件後，已即時向受影響護士學生了解並致以慰問。院方已就事件報警，會全力為該名護士學生提供支援。

院方強調，任何人應尊重前線醫護人員的專業，並在醫院範圍內應遵守《醫院管理局附例》，任何人違反《附例》及影響病房運作，定必採取跟進行動。

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