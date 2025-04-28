未完重置手術改性別需承諾持續治療　跨男提覆核質疑重大干擾生活 (18:11)

司法覆核申請人為謝浩霖，建議答辯人為人事登記處長及律政司長。入稟狀提及，去年政府推出新政策，容許未接受完整性別重置手術者，更換身分證上的性別，惟申請人需作出聲明，確認患有或曾經患有性別焦慮症等。此外，申請人另須應當局要求呈交血液測試報告等醫療報告；承諾餘生接受持續的荷爾蒙治療；同意人事登記處長向其他政府部門披露血液測試報告等資料；若通訊住址或聯絡電話有變，須在30日內通知當局。

入稟狀提到，謝浩霖尚未接受手術，在身上建造「某種形式的陰莖」，因此申請改變身分證上性別後，受制於上述要求。針對呈交醫療報告和持續接受荷爾蒙治療的要求，入稟狀指出，該兩項要求向謝施加「indefinite obligation（無限期義務）」，對其私生活構成重大干預。至於向當局通報住址和聯絡電話的規定，入稟狀質疑，該要求「只是為了方便」人事登記處長監察申請人，跟調查潛在犯罪行為沒有合理關連。

入稟狀認為，政府推出的新政策，以及要求申請人作出的聲明違反《基本法》和《香港人權法案》等，要求法庭推翻，此外，謝質疑現時本港目前缺乏承認跨性別人士的方案（legal recognition scheme），情況亦屬違憲。

翻查資料，謝浩霖曾就跨性別人士性別認同尋求司法覆核，至2023年2月，終院裁定他終極勝訴，並指入境處要求申請人完成性別重置手術，才可更改身分證性別的做法違憲。此外，謝去年另就更改身分證性別提出司法覆核，他申請將該案和本案一同處理。