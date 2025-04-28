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理大副校稱與美國院校及機構合作變難　美限批簽證留學生轉而來港 (19:31)

關稅戰下中美關係再添不穩。理大副校長（研究及創新）趙汝恒今日表示，現時與美國院校及機構等合作變難，「和美國不是完全沒有（交流），只是少了一些institutional level（學校層面）簽的東西少了」。

他亦指，目前美國限制批出留學簽證，變相令更多人尤其內地生選到香港升學，稱近年理大碩士課程收生增多，「現在首選（first choice）是來港讀書，很少考慮到美國升學，因為就算收到也拿不到簽證（visa）」。他說，新加坡的大專院校重視發展留學品牌，認為本地院校亦需「發功」，與政府配合建立品牌，吸引東南亞、澳洲等美國以外地區學生來港。

趙汝恒表示，目前的中美關係為本地大專院校帶來大量機會，稱貿易戰早已醞釀一段時間，如今進入「似乎預算了的過程」，過去兩年新冠疫情通關後，很多內地的國企、央企及民營企業等與理大進行技術合作，以及替對方的產品和技術「出海」，即透過香港打進美國以外地區市場。

趙汝恒指，以往中港的科研合作模式為由內地資助個別教授研究，及後分享其IP成果，近年則逐漸轉型，內地直接購買本港專利，以及在亞洲地區成立共同孵化器，幫助內地企業認識海外市場，令到國內產品和本港技術一同輸出海外，「其實越複雜、越混為一體，對我們越有利，變成你中有我，我中有你」，產品變成不再由單一國家製造。

至於政府削減大學撥款，趙汝恒直言對科研帶來影響，但強調減撥幅度是可承受（affordable）水平，加上院校同時在外吸引不少企業捐款，稱理大的科研經費過去幾年實質翻約一倍，科研發展持續進步。

另外，理大今日舉行「醫工結合」創科發布會，其中展示由理大醫療科技及資訊學系主任兼教授蔡璟領導研發的「人工智能肺部放射治療支援系統」，該系統可自動分析患者的電腦掃描影像，令肺功能全面可視化，有助簡化臨牀程序，改善肺部放射治療效果。

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