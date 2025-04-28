涉拾獲Hermès手袋後擬轉售　餐廳經理認盜竊還押候訊 (18:03)

被告為陳康民（31歲，報稱日式餐廳經理）。辯方求情指，明白涉案金額高昂是加刑因素，但希望法庭考慮本案是典型的「在沒計劃下拾遺不報」案件。辯方續指，被告已第一時間認罪，案中手袋亦已歸還予事主，冀法庭判處被告非監禁式刑罰，並先索取社服令報告。何官則指，被告行為大膽，於獲得案中昂貴手袋後企圖轉售，但法庭會先為他索取社服令及背景報告。

案情指，本案女事主於今年2月21日晚約11時許，在銅鑼灣與客戶一起用膳後乘的士到灣仔，但在約3小時後發現財物不翼而飛，於是報警。她遺失的物品包括一個價值​約260,100元的Hermès手袋，內有Chanel銀包、現金、信用卡、身分證、iPhone等財物。警方調查顯示，被告曾以WhatsApp聯絡一間位於油麻地的二手名牌店，稱擬轉售一個名牌手袋，對方報價約21萬元。

警方2月27日到該二手店採取行動，在被告準備把案中手袋交給店員時截停他。被告在警誡下稱，早前乘坐的士期間下車小解，於草叢發現該手袋。他說：「我喺荔盈街啲草叢執個袋，個袋唔係我嘅，我都係一時貪心，想將個袋賣出去換錢自己用。」