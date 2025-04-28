明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

五食安督察涉偷食物樣本　證人否認向被告索雪糕樣本　刪與被告訊息因怕妻誤會 (17:04)

5名食環署食物安全中心衛生督察涉於2022年至2023年，串謀盜竊用作輻射水平檢測的食物樣本，其中4人不認罪。案件今（28日）在西九龍裁判法院續審，涉案同組同事、控方證人蔡洪階接受辯方盤問。辯方指出，蔡曾發訊息要求被告林曉君將雪糕樣本分給他享用；蔡否認這說法，並說他只是要求林請他吃「在街外掃貨」時買的雪糕。蔡又指，他刪除與林之間的訊息，只因怕妻子誤會自己有婚外情。

被告依次為陳映姍（34歲）、林曉君（29歲）、余鳳珍（28歲）、劉承軒（35歲）、李俊禧（37歲），均為食環署一級衛生督察。除劉承認一項交替控罪、即盜竊罪，其餘4人否認一項串謀盜竊罪。

代表林曉君及余鳳珍的資深大律師梁卓然盤問控方證人蔡洪階。梁大狀指出，蔡2022年5月1日透過WhatsApp向林曉君發訊息指「 Häagen-Dazs Crispy（雪糕）勁好食，有貨可以留俾我，感謝」，當中的「貨」字，顯示蔡想向林取貨板（即檢測用的食物樣本）來進食；蔡不同意這說法。

裁判官王證瑜追問蔡，他選用「貨」字是什麼意思。他指：「我好多時帶飯，但佢地（被告）就出去食，廣東話會講掃貨買貨，我講野就好直，唔明點解你地會聯想到貨板。」王官問，蔡是否認為那些雪糕是林透過「​​私人街外掃貨」所得來的？蔡同意。辯方質疑為何蔡不對林說「買開買多兩件請我食」，並再次指出他其實希望林把貨板留給他。蔡稱：「梗係唔同意啦。」

辯方稱，蔡又向林發訊息指「要雞可自取」，即請她取雞肉樣本來自用。蔡說，他所指的不是檢測餘下的貨板。另蔡在盤問下透露，他已刪除與林之間的訊息，只因怕妻子檢查手機時懷疑他有婚外情；他說雖然太太沒求醫，但他覺得對方患產後抑鬱，且不想他與其他女性接觸。

相關字詞﹕法庭 食環署 編輯推介

上 / 下一篇新聞