五食安督察涉偷食物樣本　證人否認向被告索雪糕樣本　刪與被告訊息因怕妻誤會 (17:04)

被告依次為陳映姍（34歲）、林曉君（29歲）、余鳳珍（28歲）、劉承軒（35歲）、李俊禧（37歲），均為食環署一級衛生督察。除劉承認一項交替控罪、即盜竊罪，其餘4人否認一項串謀盜竊罪。

代表林曉君及余鳳珍的資深大律師梁卓然盤問控方證人蔡洪階。梁大狀指出，蔡2022年5月1日透過WhatsApp向林曉君發訊息指「 Häagen-Dazs Crispy（雪糕）勁好食，有貨可以留俾我，感謝」，當中的「貨」字，顯示蔡想向林取貨板（即檢測用的食物樣本）來進食；蔡不同意這說法。

裁判官王證瑜追問蔡，他選用「貨」字是什麼意思。他指：「我好多時帶飯，但佢地（被告）就出去食，廣東話會講掃貨買貨，我講野就好直，唔明點解你地會聯想到貨板。」王官問，蔡是否認為那些雪糕是林透過「​​私人街外掃貨」所得來的？蔡同意。辯方質疑為何蔡不對林說「買開買多兩件請我食」，並再次指出他其實希望林把貨板留給他。蔡稱：「梗係唔同意啦。」

辯方稱，蔡又向林發訊息指「要雞可自取」，即請她取雞肉樣本來自用。蔡說，他所指的不是檢測餘下的貨板。另蔡在盤問下透露，他已刪除與林之間的訊息，只因怕妻子檢查手機時懷疑他有婚外情；他說雖然太太沒求醫，但他覺得對方患產後抑鬱，且不想他與其他女性接觸。