酒吧業界稱六至七成酒吧戶外客吸水煙　堅決反對禁加味煙 (16:07)

梁立仁指，市民消遣氣氛改變下，即使是周五至日繁忙時間，酒吧生意亦淡靜，提到剛過去的復活節假期，酒吧生意較以往少4成。梁坦言，本港酒吧行業近乎「已死」，自己全部生意亦已遷入內地，而內地的監管較放鬆，會將水煙包裝成文化產業招徠。

當局上周公布「控煙十招」草案，計劃於2027年第三季禁止售賣加味煙產品。梁表示，加味煙害處與傳統煙無異，不明白當局只禁止加味煙的理據。他認為如果當局希望禁止青少年吸加味煙，可以禁止18歲或以下人士吸食。

梁立仁表示，酒吧戶外區域中，六至七成戶外顧客均會吸食加味煙，亦非僅有酒吧有水煙供應，目前晚間娛樂場所、食肆均有提供水煙，水煙對生意一定引流作用。梁指，當局一旦禁止售賣加味煙產品，要管制的數目非「政府睇到數量咁少」。

香港目前一成酒吧有戶外地方合法吸食水煙，政府早前批評梁立仁引述數字，本港三成酒吧吸水煙，反映不少酒吧違法提供水煙。梁立仁指因應疫情防疫規例，如蘭桂坊等酒吧，已放棄傳統途徑申請附有酒吧批註的牌照，改以食肆形式運作並申請酒牌。

他建議，當局容許於酒牌中設立附加條件，容許已登記售賣水酒的酒吧繼續經營。梁立仁指，如酒牌的附加條件加上容許售賣水煙「會較為正路」。他認為，如當局認為需要限制尼古丁及焦油含量，亦可以進行溝通。

聯會今日於銅鑼灣一間食肆露台即席進行水煙吸食示範，酒吧投資者張先生表示，香港人不會一同吸食同一支水煙，即使共用亦會轉換吸咀，食水煙不會如當局所言增加結核病等傳染病風險，「唔會你一啖我一啖搞到肺結核，碟頭飯唔會分幾個人食。」