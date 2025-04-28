六旬漢大埔村屋涉弒兄案開審　控方指被告兄弟不和偶爾因照顧母親爭執 (15:50)

被告鍾士康（案發時65歲，下同）被控於2022年2月6日謀殺事主鍾仕安（68歲）。控方表示，被告承認基於激怒干犯誤殺罪，惟不獲控方接納，現就謀殺罪受審。

控方開案陳辭表示，鍾氏一家居於大埔林村田寮下村，九旬鍾母育有6名子女，事主排名第二，被告是三子。鍾母患腦退化症及靠輪椅出行，與事主和菲傭居於一村屋，被告則居於鄰近單位。控方指，被告和事主兄弟關係不佳，偶爾就照顧母親一事爭執。

事發於2022年2月6日，菲傭外出放假，留下鍾母和事主在家。鄰居下午4時聽到鍾家傳出爭吵聲，認出被告的聲線。下午5時至6時間，被告要求菲傭提早回家，並推輪椅帶鍾母返回自己的寓所。菲傭回家發現事主倒卧鍾家客廳，被告致電報警，稱有人受傷和去世。救護員抵達鍾家，發現事主身中刀傷，宣告事主不治。

警方在鍾家客廳發現生果刀，染上被告和事主的血跡。救護員向被告查問事件是否意外，被告點頭示意；救護員再問用甚麼工具施襲，被告回答「刀」。法醫解剖發現事主面部、頸部和四肢共有7處刺傷和50處割傷，其中頸部傷口為致命傷。控方表示本案沒有目擊證人，但被告向救護員承認持刀殺人，估計雙方爭執釀成事件。控方會傳召9名證人作供，包括鍾家大姊、菲傭和法醫等。聆訊明續，鍾家大姊將作供。