內地男疑為1500元來港協助販毒被捕 (15:50)

新界南總區刑事部警司李木易指，警方早前發現有販毒集團利用酒店房間作毒品儲存中心。經深入調查，警方鎖定青山公路—葵涌段一間酒店，昨日早上，警員於目標酒店房外埋伏行動，截查一名從房間步出的男住客。

警方在涉案房間內一個行李箱搜出52磚懷疑可卡因，共重約42公斤，估計市值逾3300萬元。該名21歲持雙程證來港的男子隨即涉嫌販運危險藥物被捕。初步調查顯示，被捕人報稱無業，透過網上被人招攬協助販毒，以換取1500元報酬。該被捕男子正被扣留調查，稍後會被正式落案起訴，案件明早在沙田裁判法院提堂。

李木易指，警方相信販毒集團利用旅客協助販毒，認為可減低警方的戒心；販毒集團又利用酒店容易短期租住的特點藏毒，增加警方調查難度。今次行動已成功打擊涉案販毒集團，並阻止毒品流入市面。李呼籲市民及旅客千不要因一時貪念參與毒品交易，以身試法，充當販毒集團的「替死鬼」。