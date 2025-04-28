姚柏良提機場離境稅加幅減半　支持反對5比5修正案被否決 (14:50)

會議以舉手投票表決修正案，支持修正案的議員包括姚柏良、香港新方向張欣宇、勞聯林振昇、選委會陳紹雄及梁毓偉。反對修正案的議員則包括民建聯陳恒鑌及周浩鼎、經民聯陸瀚民、選委會譚岳衡及管浩鳴。選委會議員洪雯棄權無投票。其餘3位委員，選委會議員吳傑莊及陳仲尼、新民黨陳家珮表決時不在席。

當投票是否反對修正案時，初時只有陳恒鑌、周浩鼎、陸瀚民及譚岳衡4名議員有即時舉手表態，管浩鳴未有舉手，管遲疑數秒後才舉手投票反對。管浩鳴表決修正案前未有發言參與討論。

姚柏良在會上提關注，指擔心加稅會令機場客量增長減慢，與政府推動旅遊業、吸引更多飛機乘客的政策互相矛盾，又問當局只提會研究更多乘客可免稅，但有否時間表。勞聯林振昇則指相信旅遊業界事到如今已接受加稅，只是期望可盡量減低加幅，舉例當年勞工界與政府商討最低工資時也是以5毫的幅度「逐啲傾」。

財經事務及庫務局常任秘書長（庫務）黎志華回應時指，當局已主動提出會再修例擴大至「翌日轉機客」亦可豁免離境稅，此舉已令政府每年稅收減少1.6億元，形容政府「都要有本錢、有足夠收入」，才可以做到相關豁免；又指當局會參考「精準扶貧」概念，考慮再精準地豁免部分飛機乘客離境稅，例如對價格較敏感的大灣區旅客。

黎指，預計6月至7月會制定好「翌日轉機客」豁免離境稅的安排，交由立法會審議，當局亦正研究豁免經陸路和海路來港轉機旅客可免稅的執行細節，期望今年內完成。