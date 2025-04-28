明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

姚柏良提機場離境稅加幅減半　支持反對5比5修正案被否決 (14:50)

財政預算案提出修例將飛機乘客離境稅由120元增加至200元，10月1日生效，立法會相關法案委員會今日（28日）開會討論。旅遊界立法會議員姚柏良提出將加幅減半、即只加稅至160元的修正案，惟會上支持及反對修正案的委員人數為5比5，最終修正案因未獲過半數支持被否決。

會議以舉手投票表決修正案，支持修正案的議員包括姚柏良、香港新方向張欣宇、勞聯林振昇、選委會陳紹雄及梁毓偉。反對修正案的議員則包括民建聯陳恒鑌及周浩鼎、經民聯陸瀚民、選委會譚岳衡及管浩鳴。選委會議員洪雯棄權無投票。其餘3位委員，選委會議員吳傑莊及陳仲尼、新民黨陳家珮表決時不在席。

當投票是否反對修正案時，初時只有陳恒鑌、周浩鼎、陸瀚民及譚岳衡4名議員有即時舉手表態，管浩鳴未有舉手，管遲疑數秒後才舉手投票反對。管浩鳴表決修正案前未有發言參與討論。

姚柏良在會上提關注，指擔心加稅會令機場客量增長減慢，與政府推動旅遊業、吸引更多飛機乘客的政策互相矛盾，又問當局只提會研究更多乘客可免稅，但有否時間表。勞聯林振昇則指相信旅遊業界事到如今已接受加稅，只是期望可盡量減低加幅，舉例當年勞工界與政府商討最低工資時也是以5毫的幅度「逐啲傾」。

財經事務及庫務局常任秘書長（庫務）黎志華回應時指，當局已主動提出會再修例擴大至「翌日轉機客」亦可豁免離境稅，此舉已令政府每年稅收減少1.6億元，形容政府「都要有本錢、有足夠收入」，才可以做到相關豁免；又指當局會參考「精準扶貧」概念，考慮再精準地豁免部分飛機乘客離境稅，例如對價格較敏感的大灣區旅客。

黎指，預計6月至7月會制定好「翌日轉機客」豁免離境稅的安排，交由立法會審議，當局亦正研究豁免經陸路和海路來港轉機旅客可免稅的執行細節，期望今年內完成。

相關字詞﹕姚柏良 飛機乘客離境稅 機場離境稅 立法會 編輯推介

上 / 下一篇新聞