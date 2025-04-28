明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

匡智會助理舍監涉性侵案　控方撤回猥褻男學員罪　加控一項對女學員強姦罪 (13:40)

去年7至8月，匡智會一間位於大埔的殘疾人士院舍，有兩名中度智障男女學員疑遭男助理舍監性侵。涉事男助理舍監早前被控一項「男子與精神上無行為能力的男子作出嚴重猥褻作為」及4項強姦罪，案件今（28日）於粉嶺裁判法院再度提堂。控方撤回牽涉男學員的猥褻罪，同時加控一項涉及女學員的強姦罪，使被告目前面臨5項強姦罪。裁判官將本案押後至今年6月5日在東區裁判法院再訊，處理交付高院審訊程序。

被告宗培基（38歲，助理舍監）原被控於2024年8月3日，在大埔某宿舍向精神上無行為能力的男子X作出嚴重猥褻行為；另被控於同年7月不同時間，3次在上址強姦女子Y，以及於8月3日在同地點強姦女子Y。

控方今日申請撤回涉及男子X的「男子與精神上無行為能力的男子作出嚴重猥褻作為」罪，同時新增一項涉及Y的強姦罪，以及修訂4項原有的強姦罪。獲裁判官批准。被告目前面臨5項強姦罪，即分別於去年7月13日、7月21日、7月28日、8月3日，以及8月9至10日間，在大埔某宿舍強姦Y。

此外，裁判官考慮到妨礙司法的風險，頒下匿名令，禁止任何人，包括傳媒披露Y的身分，或發布任何可能令人辨識Y身分的資料。本案將於今年6月5日在東區裁判法院再訊，處理交付高院審訊程序。被告沒有申請保釋，須還押候訊。

相關字詞﹕匡智會 法庭 編輯推介

上 / 下一篇新聞