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醫衛局信旅客不受控煙影響　候車禁煙將「人性化」執法 (11:08)

政府日前公布「控煙十招」修例草案，本周將交立法會首讀。醫務衞生局副秘書長李力綱今（28日）在港台《千禧年代》表示，旅客著重商機和旅行體驗，不會因控煙政策而不來港，當局也會「人性化」執法。他又稱排隊候車禁煙規定清晰，但可再討論定義。

李力綱表示，政府非為「控煙而控煙」，而是經全盤考慮，認為政策對經濟影響輕微，相信商務旅客來港是看商機，而休閒旅客著重整體在港體驗。局方會做好宣傳，本周將約旅遊業界商討，盼業界向內地入境團講解清晰，當局也會「人性化」執法，因明白需時適應。

修例建議在排隊候車時，在有地面標記、柵欄、結構指示或形成的劃定區域並且只一人候車同樣禁煙。問到會否造成混亂，李力綱相信現行範圍清晰，法律上可操作，稱市民亦很「乖」不希望影響他人。至於直接把站牌設為禁煙區標準的建議，他說部分街道「幾步就有」站牌，不希望禁煙區斷斷續續，但之後可在法案委員會討論定義。

對於有意見憂控煙製造私煙市場，李力綱強調會先做好打擊私煙，引入完稅標籤制度和提高罰則，再禁止加味煙。

對於設立大範圍禁煙區，李力綱稱可視乎地區訴求，例如某些區學校密集，或一些要封路的大型活動有不少家庭參與，大範圍禁煙區可適用於特定時段或區域。

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