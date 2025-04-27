有公司涉提供嬰兒性別選擇及代母服務　警方拘捕10人包括公司董事 (19:44)

警方指，較早前接獲舉報，指一間本港公司在兩個網頁上作出宣傳，聲稱可為顧客提供嬰兒性別選擇及代母服務。該些宣傳行為涉嫌違反《人類生殖科技條例》。根據相關法例，除法例指明的情況外，任何人士不得藉生殖科技程序使胚胎性別得以選擇，以及出於商業目的而商議安排代母服務，或者公布或分發推廣上述兩種服務，縱使該些服務不是在香港進行。

中區警區刑事部接獲舉報後，隨即展開調查，透過喬裝顧客蒐集證據。經調查發現，有關公司在本港宣傳、推廣及招攬顧客。當與顧客商議服務安排，簽訂服務合約及接收服務費用後，該公司會安排顧客到海外進行取卵、取精、胚胎培育、胚胎性別選擇及安排代母服務。

經深入調查，警方前日（25日）及昨日（26日）一連兩日於全港多區展開拘捕行動，突擊搜查該公司位於中區的辦公室，以及涉案人住處。行動中共拘捕4名本地男子及6名本地女子，年齡介乎30至70歲，涉嫌違反《人類生殖科技條例》下的相關罪行。據悉，被捕人包括涉案公司董事、秘書、推銷員、後勤人員及廣告網站管理人員，其中兩名被捕人為夫婦關係，分別擔任公司董事及秘書。

所有被捕人現獲准保釋候查，須於5月下旬向警方報到。行動中，警方檢獲多部手提電話、電腦、宣傳單張、收據、合約等證物。至於上述提及的兩個網站已被警方移除。

警方提醒，任何人士如干犯上述所提及提供胚胎性別選擇、代母安排，以及推廣等服務，均屬違法，一經定罪，最高刑罰可被判罰款2.5萬元及監禁6個月。