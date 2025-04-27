蔡若蓮稱地緣政治無礙學術交流　料大專內地教職員短期維持三成多比例 (12:51)

蔡若蓮於無綫節目《講清講楚》上表示，香港教育高度國際化、多元化，與歐美的大學校長高峰論壇、學生交流協議繼續，在地緣局勢緊張下，更珍惜民間友誼。她又說，如果研究團隊突然被取消簽證，會影響整個研究，而香港優勢在於提供穩定研究環境和資源。

大專内地、本地、海外教職員料維持三分一比例

至於有大專院校內地教研人員比例高，蔡若蓮表示整體院校的教研人員約三成來自本地、三成國際，三成多來自内地，她形容比例屬動態，視乎院校發展的範疇，例如本港推動創科，而内地很多AI人才。問到比例是否健康，她認為院校會自覺調節，並相信現階段内地教職員不會達到五成，但將來中國教育發展快速，留學歐美人士也不排除因環境變化回流，但由於内地也挽留人才，相信未來10年，來自内地、本地、海外的教研人員各三分一比例不會劇變。

自資院校超收非本地生 局方已發警告信

本地自資院校取錄內地、澳門及台灣學生限額增至40%。對於有自資院校超過門檻，蔡若蓮稱自資院校學生基數小，非本地生輕微變化也看似大變化，又稱自資院校學生流動性較大，計算不及公營院校準確。她說已提醒院校不要如此進取，若院校實屬故意將發警告信。至於讓院校收0個學生的建議，她說「會變成有一屆斷咗」，加上超收學生已在讀，她認為院校需要時間糾正，但局方已記錄在案，將交由學歷評審局考慮，而院校續牌時也要視乎質素評估。問到容許糾正的時間範圍，她僅稱會要求校方告知如何糾正。

被問到會否再放寬非本地生四成限額，發展教育產業，她解釋每屆八大平分6000多個超收名額，其實很少，因此持開放態度，最重要是發展配套。她又說現在未有新教學空間和大量宿舍供應，相信八大消化四成名額，需要幾年時間；若北都大學城建成，將有空間上調，但會整體考慮宿舍、開發新課程、人才需求等因素。