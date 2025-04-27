陳茂波料第一季GDP有穩健表現　料五一黃金周內地旅客按年增一成 (10:29)

陳茂波說，今年首季訪港旅客人次增加9%，另外一月和二月零售業總銷售貨值經季節性調節後均錄得按月上升。而今年第一季商品出口貨值的按年增長加快，向內地和東盟等主要市場的出口均錄得強勁升幅，輸往美國的出口亦錄得溫和上升。他預料在這些因素推動下，第一季GDP預先估計數字有穩健表現。他又說旅發局將在五一黃金周以節慶及文化為主題，推廣一系列慶祝活動。

陳茂波又提及關稅戰，批評美國「霸凌行徑和單邊主義」仍將困擾全球經濟前景，香港作為細小及外向型經濟體，難免受外圍環境影響，但國家發展和支持是香港經濟發展的最大底氣，政府已有一系列政策協助企業應對挑戰，也正加速推動創科及賦能傳統產業轉型。

他又稱，政府也須推進財政整合計劃，今年《財政預算案》提出一系列嚴控開支增長的措施，而過程中難免需要取捨，但政府已確保本港營商環境的吸引力和競爭力，並盡量減低對整體社會影響，是一項「艱巨但必須堅定推進的重要工作」。