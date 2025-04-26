粉嶺站行人路七旬翁捱撞捲車底亡　男司機涉危駕被捕 (22:36)

被捲入車底的77歲男子姓黃，身體多處嚴重受傷昏迷，救護員即場為其作初步治理，再由救護車送院，惟搶救後傷重不治。51歲姓劉男司機，意外後沒有受傷，在現場協助警方了解經過，經初步調查，劉涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，由警員帶署扣查。案件交由新界北總區交通部特別調查隊跟進。警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 3800與調查人員聯絡。

涉事車輛為Kia Sorento SUV，因應規格，車輛於運輸署登記為輕型貨車，其外型與同型號私家車無異。事發時，劉駕駛私家車沿龍馬路往皇后山徑方向行駛，至近龍峻路時，車輛突失控剷上左邊行人路，撞毁約5米欄杆及禁區牌，站在行人的黃被捲入車底昏迷。

綜合讀者提供及網上片段，一名白衫男子依靠在行人路欄杆，約1分鐘後白色私家車駛至時，失控剷上行人路，掃毁欄杆及禁區牌，男司機隨即下車，開啟右後車門抱出一名小童，隨後一名女子亦從右後門下車步至車尾，男司機其後將小童交予該女子照顧。消防接報到場，伏在車旁查看情况，並曾使用射出火花的切割工具拯救傷者，及後將傷者救出，由抬牀推至救護車，救援人員沿途在抬牀旁拉起紅布遮擋。