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DSE歷史科考畢　有考生因卷二題目涉文革等「敏感」議題故不選答 (14:26)

中學文憑試（DSE）歷史科今午考畢，在荃灣一個試場，有考生稱今年題目程度較難，卷一較多比較及駁論題目，亦有人指卷二其中問及以經濟角度檢視1953至78年間中國為發展社會主義，認為需作答文化大革命等「敏感」議題，故不選答該題。

DSE歷史科卷一今年考生須全部作答；題目問及香港經濟及社會轉變、五四運動、巴黎和會及冷戰早期的發展。首題其中要求考生，按資料指出50年代香港與內地貿易的趨勢，亦問及1951至65年間香港的社經發展在多大程度上受內地影響。

至於卷二論述題，可7選2題作答，其中「香港史」問及1978至97年間的自由貿易政策及基礎建設發展，對加強內地與香港聯繫的重要性 。「中國史」則問到，從經濟角度探討中國於1953至78年間在發展社會主義 上所作出的持續努力。卷二亦有題目問到日本軍事、第二次世界大戰、冷戰、聯合國對以阿衝突的行動成效，以及東南亞二十世紀上半葉及⻄歐下半葉變化等。

考生黃同學在卷二選答日本軍國主義，稱較有把握，又指中國史一題較敏感，認為1953至78年間涉及文化大革命等敏感議題，「（認為自己）寫不到符合要求…寫得敏感少少就好難攞分」。

另一考生Daniel 指，今年兩卷程度深，問及較冷門議題及特定年份，又舉例卷二軍國主義一題較多1931年前的史實，但題目限考生以1931至41年間作答，認為增加作答難度。他亦提到卷二第二題，問及中國社會主義的建立，涉及文化大革命的概念，但不擔心會影響分數，稱只要按教科書描述作答即可。

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