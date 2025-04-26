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網媒「Channel C」去年10月起未為員工繳強積金供款 積金局：18人受影響涉款23萬 (12:34)

網媒「Channel C」僱主早前涉詐騙政府「百分百擔保特惠貸款」被捕，據悉，約29名編輯部員工已被拖欠約66萬元薪金，而大部分員工同時被拖欠強積公供款約半年。積金局發言人今（26日）表示，涉事公司由去年10月至上月，未有為員工繳交強積金供款及附加費，涉及18名受影響員工，約23萬元。局方由去年11月一直跟進相關個案，包括以民事申索及執法，為涉事員工追討欠款，並已先後多次入稟小額錢債審裁處，向涉事公司追討拖所欠的強積金及附加費，相關行動仍在進行。

積金局發言人回覆查詢，稱至今並無收到投訴該兩家公司，即藝園媒體及「Channel C」的個案；又指高度重視僱主拖欠強積金供款的情况，呼籲員工若懷疑僱主未有為他們安排參加強積金計劃，或出現拖欠強積金供款情况，應立即與局方聯絡，以便局方跟進並提供協助。

警方商罪科上周以串謀詐騙及詐騙拘6人，涉詐騙政府「百分百擔保特惠貸款」共約2000萬元。事件涉4間申請貸款公司及至少3間關連公司，其中1間申請貸款的媒體製作公司負責營運網媒「Channel C」。根據「Channel C」網站，承印人為Artview Media Production Limited。

消息人士昨向本報表示，約29名編輯部員工目前被欠薪1個月至3個多月不等；而新投資者目前僅願每月投資約10萬元，無法涵蓋每月約47萬元的薪金開支，計劃減少聘用員工及不再進行直播。員工認為方案不理想，因此約29名編輯部員工本周二（22日）會議後決定集體停工，等候新投資者進一步回覆。

被問到有否接獲受影響員工求助，勞工處昨回覆查詢時，僅引述《僱傭條例》，僱主必須在工資期屆滿後的七天內支付工資；又稱如僱員被拖欠工資或對其僱傭權益有疑問，可到勞資關係科各分區辦事處查詢，處方會提供適切協助。

相關字詞﹕Channel C 積金局 編輯推介

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