謝展寰：湯品容器膠蓋替代品使用效果欠理想　二階段「走塑」推展視乎替代品試驗成效 (11:12)

謝展寰透露，首階段走塑節省使用6000萬套外賣餐具，他重申年中會與大型食肆進行試驗，測試第二階段如食物容器、蓋等替代品的應用，涉及不同場景，包括各類型店舖中的餐品，如中西式、是否裝湯等。他指現時沒有就推展時間制定硬指標，又指較自帶餐具，讓市民自帶飯盒難度較大，最重要是還找到適合和方便不同業界的替代品，認為一定會有適用替代品。

謝展寰續指，現時本港垃圾量較2021年減少7.5%，幾近達垃圾徵費的減廢效果，年中會就垃圾徵費向立法會提交檢視報告。另外，政府建議增加電動車牌費，將按功率分五級，最終會加至汽油車牌費七成水平，謝展寰認為牌費上升，不會影響市民更換電動車意欲。

政府早前檢視新發展區的區域供冷系統的規模和推進模式，建議部分項目改為私人參與。謝展寰表示，現時洪水橋廈村其中一個區域供冷系統交由私人發展，透露不少公司表示有興趣，當局會研究稅務優惠等股利政策。他指區域供冷系統會以中央制冷系統為區內建築物供冷，能源效益可提升約35%。