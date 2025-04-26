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謝展寰：湯品容器膠蓋替代品使用效果欠理想　二階段「走塑」推展視乎替代品試驗成效 (11:12)

首階段「走塑」法例生效一年有餘，環境及生態局長謝展寰今日（26日）在港台《星期六問責》表示，社會風氣改變明顯，連鎖快餐店近9成顧客已不用外賣餐具，認為計劃成功；但他亦指出，目前食物湯品容器、膠蓋的替代品使用效果欠理想，因此進行第二階段管制，須視乎替代品試驗的成效。

謝展寰透露，首階段走塑節省使用6000萬套外賣餐具，他重申年中會與大型食肆進行試驗，測試第二階段如食物容器、蓋等替代品的應用，涉及不同場景，包括各類型店舖中的餐品，如中西式、是否裝湯等。他指現時沒有就推展時間制定硬指標，又指較自帶餐具，讓市民自帶飯盒難度較大，最重要是還找到適合和方便不同業界的替代品，認為一定會有適用替代品。

謝展寰續指，現時本港垃圾量較2021年減少7.5%，幾近達垃圾徵費的減廢效果，年中會就垃圾徵費向立法會提交檢視報告。另外，政府建議增加電動車牌費，將按功率分五級，最終會加至汽油車牌費七成水平，謝展寰認為牌費上升，不會影響市民更換電動車意欲。

政府早前檢視新發展區的區域供冷系統的規模和推進模式，建議部分項目改為私人參與。謝展寰表示，現時洪水橋廈村其中一個區域供冷系統交由私人發展，透露不少公司表示有興趣，當局會研究稅務優惠等股利政策。他指區域供冷系統會以中央制冷系統為區內建築物供冷，能源效益可提升約35%。

相關字詞﹕走塑 謝展寰 環境及生態局 編輯推介

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