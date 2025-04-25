政府擬加「牛肉乾」罰款 議員指泊位不足 加價是「不義之舉」 對商用車不公 (22:00)

航運交通界議員易志明指，雖然近年私家車泊位數目有改善，但商用車泊位與領牌車輛比例仍維持1：0.6，有司機停車去洗手間已被抄牌，憂加罰款增司機壓力，致司機流失，促當局只增私家車違泊罰款，商用車不變。廖振新指違泊罰款原意是為處理交通擠塞、維持道路安全等問題，無論私家車或商用車均會導致同樣問題，無理由區分兩類車的罰則。

經民聯盧偉國指，按現時商用車泊位比例，即每3輛車只有兩個泊位，意味有三分之一商用車被迫違例泊車，批評現加費， 相關部門是全港「製造最多怨氣的部門」。民建聯陳恒鑌則質疑，在泊位不足下調高罰款是「不義之舉」，等於「食硬」司機，要求當局提交增加泊位路線圖及時間表。

廖振新回應稱當局近年已很努力增加商用泊車，但要在市區找新地方增泊位有實際困難，會繼續探討增加上落客貨位供商用車停泊。警務處總警司梁珣補充，明白近年社會經濟活動下滑，形容處方已酌情處理違泊，去年發出254萬張「牛肉乾」，按年減兩成半。

當局亦計劃增加電動車牌照費，由按車輛淨重，改為按「額定功率」分五級計算，3年後加到燃油車牌費的七成，介乎3000元至1.1萬元。實政圓桌田北辰質疑當局一方面鼓勵換電動車，一方面加牌費是自打嘴巴，又指現時電動車牌費平均1100元，第五級電動車新收費為現時10倍屬「離譜」。廖振新稱，電動車牌費加價後仍較燃油車低，而電動車車價仍很有吸引力，相信車主仍有誘因換車。田倡新牌費只適用於新登記電動車，但廖振新指一向新舊車輛都要交牌費，不認為電動車可例外。

另外，會上亦討論港鐵提出機場快綫加價9.4%，預計6月生效。有議員關注加價會否令客量下跌。港鐵指現時機場快綫客量只及疫前約七成，預計加價後2028/29年可收支平衡，又透露正與酒店商討在機鐵站安排接駁巴士，冀以點對點服務吸客。