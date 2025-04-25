網媒「Channel C」已停運兩日　據悉編輯部員工被欠薪約66萬元 (23:17)

警方商罪科上周以串謀詐騙及詐騙拘6人，涉詐騙政府「百分百擔保特惠貸款」共約2000萬元。事件涉4間申請貸款公司及至少3間關連公司，其中1間申請貸款的媒體製作公司的業務，包括營運網媒「Channel C」。據悉，約29名編輯部員工目前被欠薪1個月至3個多月不等，員工曾向新投資者代表建議營運平台方案，最終新投資者計劃減少聘用員工及不再直播。員工認為方案不理想，因此本周二決定集體停工。

根據「Channel C」網站，其承印人為Artview Media Production Limited。據了解，截至本周三，該承印人的戶口仍被凍結。消息人士指，目前新投資者僅願每月投資約10萬元，無法涵蓋每月約47萬元的薪金開支；而大部分員工同時被拖欠強積公供款約半年。

被問到有否接獲受影響員工求助，勞工處回覆，根據《僱傭條例》，僱主必須在工資期屆滿後的7天內支付工資；又稱如僱員被拖欠工資或對其僱傭權益有疑問，可到勞資關係科各分區辦事處查詢，處方會提供協助。