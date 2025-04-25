孫東稱土地是創科發展的大問題 但已有「新方案」 (19:24)

創新科技及工業局長孫東今日（25日）出席「機遇香港」活動，指本港發展創科產業最大的短板是資金和土地，資金方面冀「創科產業引導基金」有助解決問題，而土地方面則經當局長時間討論後，近期就釋放土地有「新的方案」，強調要讓企業能承受相關成本，亦會嘗試通過政策降低土地成本，但他希望企業要「算總數」，因香港在出口、關稅等方面，有「看不到的優勢」。
孫東又指，本港去工業化已數十年，「現在再重新做是難度很大」，土地便是一大問題，但不是沒有地，只是要如何釋放土地。如要發展創科產業，要讓企業有一個能夠承受的土地成本，因為一般的企業特別是高科技企業，剛開始經營是會希望把錢投放在吸引人才、添置設備上等，故認為這個「痛點」一定要解決。
被問到全球貿易保護主義抬頭，以及美國近期關稅措施下，香港未來發展創科產業如何進一步減少對於外國市場的依賴，他說香港的策略非常明確，就是緊密對接國家發展戰略，充分利用好香港「背靠祖國、聯通世界」的優勢，亦要開拓國際化的優勢，本港創科界過去一直成功吸引來自不同地方的資金、人才、技術、項目等，政府亦一直鼓勵業界不要過度依賴單一市場，同時要強化自身研發能力。
孫東又說，香港要進一步深化國際交往，香港傳統上對人才交流做得不錯，下一步是要進一步生產，舉例30個「InnoHK」的實驗室，已匯集超過2500名的海內外科學家，冀進一步推出產業支援政策，鼓勵海外企業來港發展。