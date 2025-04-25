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立法會擬更新議員守則　考核引入操守表現要求 (18:18)

立法會主席梁君彥今日宣布，將制訂新的《立法會議員守則》，引入對議員的操守表現要求，涵蓋參與會議及表決、須提交工作報告、改善利益申報機制等，議員若有不當行為可停職，目標下屆立法會實施。對於新措施是否因為今屆議員表現欠佳，他說議會要有「自我要求」，「我們要追求卓越，做好我們的工作，亦要自我完善」。

梁君彥今日會見全體議員，討論「完善自我監督、優化立法會議員履職制度」，會後聯同各黨派議員見記者介紹安排。梁君彥表示將於《議事規則》基礎上，制訂《立法會議員守則》，新守則將具有約束力。

梁君彥說，守則參考行政會議、問責官員、區議會及公務員的履職行為守則，訂明議員的操守和表現要求，包括須出席會議與參加表決，聯繫社會各界，定期提交工作報告等。他說不會就議員開會制訂績效指標，但會提醒立法會是主要工作，應用心開會。

他續稱，將改善議員利益申報機制守則，並就議員不當行為設處分機制，最高懲罰可停職；現行「議員利益監察委員會」職能會擴大，改名為「立法會監察委員會」。

另外，梁君彥表示將優化事務委員會職務考察安排，要求須有過半委員參與，以及簡化委員會選舉程序等。

梁君彥說下一步交由議事規則委員會跟進建議，會按需要修訂《議事規則》及《立法會（權力及特權）條例》，包括賦權停止議員職務和停薪，目標今屆立法會任內完成，下屆議會實施。

被問到中央及中聯辦有否就新措施作指示或聯絡，梁君彥未有回應。他稱，國家與社會對立法會期望更高，議員自覺需要有更多擔當，以更高標準加強自我監督，因此完善履職制度，回應國家和社會各界的期望。

至於早前議員議案修正案引起爭議，梁君彥說將由建制協調小組處理，今次推出新指施時沒有討論。

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