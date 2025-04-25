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投資推廣署與12間浙江寧波企業簽約合作項目　署方指實際協助企業數量更多 (17:45)

特區政府、貿發局聯同寧波市政府今日（25日）合辦投資推介大會，其中投資推廣署在會上與12間浙江及寧波企業就兩地重點重點合作項目簽約，包括長龍航空、毛戈平化妝品、浙江菜鳥供應鏈等。投資推廣署長劉凱旋在寧波接受傳媒訪問，表示署方實際協助浙江企業數量有更多，而小至與外界洽談生意、適應外地生意文化，到接洽政府部門合作，都是署方與企業合作範疇。

被問到與12間企業具體的合作內容，劉凱旋表示，他們與企業的合作協議是保密，舉例涉及籌備上市就不便公開。她說，一般而言，署方為內地來港落戶企業提供多類服務，例如一些創科公司打算走出境外，但不論是做事方式、甚麼國家需要甚麼文件，他們都未必很熟悉；另外與海外洽生意亦要適應文化差異，「有些我們助力他們下一步出海，中國人做事很急很快，但有些地方同你傾十次都未成事，這些小事我們都會幫手」。她又舉例，一些大型行業或企業，他們期望與一些政府部門對接，尋求生意機會，署方都會協助。

在美國掀關稅戰下，她認為對香港及內地而言「是一個更大的機遇」，不論是歐洲、東南亞或其他國家，都與中國有更多聯絡及貿易，舉例一些非洲銀行亦來到香港開設分行，目的是服務其貿易企業。

劉說，以往不少焦點放在科創行業，浙江亦有很多消費品牌「非常強」，留意到不論浙江省乃至內地不少品牌，包括一些餐飲類企業，都會先到香港開分店，雖然香港人口不多、市場不算大，但旅客人數特別多，他們在香港建立口碑後，再將據點擴到東南亞；同時一些歐洲品牌亦會到香港了解市場反應，再在內地擴展業務。

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