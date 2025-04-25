12歲女童遭母親六旬情夫非禮　情夫判囚三年半 (17:20)

辯方求情稱，被告T.W.（65歲，中港司機）選擇認罪，免卻事主須上庭作供，又指他患心臟疾病多年，亦有中風風險，冀法庭輕判。

暫委法官黃國輝判刑時引述事主X的心理報告，指X堅稱自己不受影響；X的生母Y則認為，事後X的行為和態度出現變化。黃官最終基於報告內容、事主年齡，以及事件涉及違反誠信等因素，判被告監禁3年半。

承認案情指，X於2010年12月出生，其生父和生母Y在她案發前分居，之後Y與另一男子再婚，同時跟被告發展婚外情。2023年4月至2024年1月間，Y曾數度委託居於深圳福田的被告照顧X，其間發生3次涉案非禮事件。

2023年6月4日凌晨約1時，X躺在被告家中一張床上其間，被告在X身上塗抹潤膚露，又舔舐X的私處。當時X感到不適，數度踢向被告頭部和胸部；X另拍下事發過程，並於事後向友人提及事件。

同年8月17日凌晨1至3時，被告趁X躺在床上玩手機，在X身上塗抹潤膚露，並將手指放入X的私處，又觸碰X的乳房等，當被告發現X月事來潮，便停止觸摸X。

翌年1月14日凌晨1時許，被告再次為X塗抹潤膚露及非禮X的私處，過程持續約10分鐘。曾在過程中拍照的X，事後將相關照片發給友人，稱「他又開始了」。同年3月21日，被告入境香港時被捕，他在警誡下否認犯案，稱X進食海鮮後過敏，才在她身上塗抹潤膚露舒緩症狀。