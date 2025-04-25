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五名食安督察涉盜取食物樣本　同事供稱被告曾分發食物　自覺不妥拍照自保 (17:18)

5名食環署食物安全中心衛生督察涉於2022年至2023年，擅取購作輻射水平檢測的食物樣本並帶回家享用，因而同遭廉署控告一項串謀盜竊罪。4人不認罪，在西九龍裁判法院受審。被告的同事蔡洪階今（25日）供稱，得悉有同事會取食物樣本來私用，組長陳映姍更把食物樣本分給他，並着他「enjoy」。他覺得不妥，於是為收到的食物樣本拍照，以求自保。

被告依次為陳映姍（34歲）、林曉君（29歲）、余鳳珍（28歲）、劉承軒（35歲）、李俊禧（37歲），均為食環署一級衛生督察。劉承認一項交替控罪、即盜竊罪。

蔡洪階供稱，他於2021年7月加入涉案的食安中心進出口組「香港2小組」，之後參與2022年的食物輻射水平檢測。他指2022年5月12日，供應商「歐陸」將食物樣本送到辦公室後，數名同事討​論如何使用食物樣本，陳說會召客貨車把樣本取走，劉承軒指會煮意粉來吃，余稱「嚟咗兩個月，收到咁多禮物」，蔡則說「我未諗到、唔知、冇諗」。

他指「歐陸」的食物被放到每位同事各自用作存放樣本的櫃，另一個屬空置職位「hk8」的櫃也被用作放樣本。陳對蔡說，只有「hk8」櫃內的樣本才會用於檢測，而放在每位同事櫃中的樣本都是多買的、「自己用，enjoy（享受）！」蔡之後從「hk8」櫃取樣本來做檢測，但他「覺得（同事的做法）有少少唔係好妥」，於是為自己櫃內的食物樣本拍照，以求自保。他一直把獲分的樣本鎖在自己的櫃中，打算一直維持至轉換崗位為止。

蔡稱，到2023年的食物幅射水平檢測，陳把包括意粉及香腸在內的4款食物樣本交給他，並對他說「要盡快拎走，唔好俾人知道、發現」。蔡知道這些不是會用於檢測的食物，所以一直放在自己的座位。

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