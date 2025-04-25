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深水埗警方打擊搵快錢罪案　拘75人 (17:45)

警方針對深水埗區內揾快錢罪案上升，展開代號「風憲」行動，3星期行動中共拘捕75人，牽涉114宗案件。當中成功瓦解兩個網上購物詐騙集團。

深水埗警區刑事部上月30日至本月19日共拘捕57男18女，年齡介乎13至78歲，共牽涉114宗案件，包括爆竊、扒竊、串謀詐騙、雜項盜竊及店舖盜竊等，涉及金額193萬元。當中被捕15人涉及兩個網上購物詐騙集團。

深水埗警區刑事部總督察鄭騏鋒指，1月至3月區內的搵快錢罪案佔整體罪案約四分之一，店舖盜竊亦較去年第四季有所上升。

深水埗警區情報組主管陳靜怡稱，近月接獲市民報案，指於網上購物時受騙，購入冒牌電子產品。經情報搜集及分析後，鎖定兩個網上購物詐騙集團。

其中一詐騙集團於網上購物平台以低於市價出售電子產品，交易時以冒牌電子產品騙取金錢，相信涉及全港共14宗同類案件，總損失金額約11萬元。深水埗警區情報組鎖定犯罪集團的網上購物平台帳號，於本月上旬展開執法行動，探員喬裝買家，當兩名集團成員向探員交付冒牌電子產品時，當場拘捕該兩人，經進一步調查後，再拘捕多3人，共3男2女。行動中檢獲6部冒牌電子産品及一輛私家車，懷疑曾用作犯案及犯罪得益。

另一網上購物詐騙集團，則發售電子產品或手表，當事主與騙徒進行面對面交易時，騙徒訛稱事主輸入錯誤的收款帳戶號碼，而拒絕交付貨品。相信牽涉全港22宗同類案件涉及66萬元。深水埗警區刑事部成功掌握犯罪集團成員的資料，成功拘捕10名集團成員，包括2名主腦、2名骨幹成員、6名電話登記用户及收取騙款的傀儡戶口持有人。

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