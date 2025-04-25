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沙田馬場「駿星匯」「駿軒」5月新面貌迎客 應家柏：有助推動賽馬旅遊 (16:26)

香港賽馬會宣布，沙田馬場「駿星匯」及「駿軒」5月以全新面貌隆重開幕，向本地顧客及海外旅客提供首屈一指的馬場餐飲及娛樂，為香港世界級賽馬更添色彩。馬會行政總裁應家柏相信，「駿星匯」和「駿軒」開幕後將有助推動賽馬旅遊，為旅客帶來更愉快的馬場體驗。他指兩個場所坐擁絕佳景觀，可近距離俯瞰賽事的終點柱，對於熱愛賽馬本地顧客及遊客而言，是非常吸引的。

應家柏強調，馬會秉持「以客為尊」的宗旨，深入了解顧客的需求，「駿星匯」及「駿軒」重開後，會不斷聽取顧客意見，繼續提升馬場設施。

「駿星匯」及「駿軒」位於沙田馬場第一座看台三樓，佔地共5萬平方呎，可同時容納約1,000名顧客。馬季旗艦賽事富衛保險冠軍賽馬日周日（27日）在沙田馬場舉行，屆時「駿軒」將迎來數十名高端國際旅客率先體驗全新場地，而「駿星匯」將於5月初起開放予公眾與遊客，親臨感受賽馬的獨特魅力。

「駿星匯」顧客空間增近50%

馬會客戶策略、體驗及創新事務執行總監侯德洋表示，「駿星匯」及「駿軒」的設計不論在氣氛、空間及餐飲等方面均充分融入了顧客寶貴的意見，力求滿足顧客所需。他說希望以時尚的裝潢、創新臻善的布局設計、多元化的座位設置及場地專享的升級餐飲選擇全方位滿足顧客需求，把馬場內結合賽馬運動與社交娛樂的獨特魅力提升至新高度。

「駿星匯」空間寬敞，顧客空間大幅提升近50%，9種不同座位選擇合共提供800個座位，並設有馬場內最長的露台專區，讓顧客居高臨下俯覽馬匹亮相圈及賽道，也可享受場內的時尚雅緻設計及輕鬆愜意氣氛。「駿星匯」由以往的單點餐單全面提升了餐飲選擇，讓顧客可以低至港幣160元享用多款美食套餐。

 

相關字詞﹕馬會；應家柏

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