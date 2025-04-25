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政府擬明年起禁等車排隊時吸煙　二人或以上屬排隊　一人候車可否吸煙要視乎「站况」 (16:48)

政府計劃提交的「控煙十招」當中，提出明年元旦起禁止排隊時吸煙。醫衛局今交代詳細方案，實施地點包括巴士、小巴、甚至的士輪候處。當局稱，一般而言一人候車時可以吸煙，但如排隊時位置，有地面標記、柵欄或結構指示，即使一人候車亦不可吸煙，因當局憂慮「會影響隔離條隊的人」。

醫務衛生局副秘書長李力綱表示，在2人或多於2人的隊列中輪候時不准吸煙，例如輪候小巴、巴士、的士及電車，於指定登上交通工具地點的劃定位置逗留，亦禁止吸煙。

不過當局表示，規定亦設有「附加條件」。醫務衛生局解釋，排隊的概念原應是兩個人或以上，但亦有說法指「一個人吸會影響隔離條隊的人，兩個人排緊102路線，一個人排緊103路線，103路線個個食得，咪影響102路線囉。」

當局以兩大原則界定是否禁煙範圍，包括是否劃定區域，例如上蓋、欄杆及地線，以及是否有人龍作界定。

被問到多人排隊時「排出界」是否禁煙。控煙酒辦主任封螢表示，如有很長人龍，亦視作排隊地方。有記者亦問及，為何站在俗稱「波板糖」的巴士站牌時，不屬禁煙範圍，封螢稱是從執行上考慮，憂慮有爭拗該人士只是行過。李力綱亦指，逗留於排隊區域才需禁煙，「行過、穿過」則不需禁煙。

李力綱時，設定排隊禁煙區域時沒有完美，承認有機會有漏網之魚，會從執行角度構建清晰規定。

另外，當局亦限制於進入指定處所時吸煙，指定處所包括醫院、泳池、啟德體育園、香港會展、海洋公園、迪士尼、香港摩天輪等，定額罰款3000元，於明年元旦生效。

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