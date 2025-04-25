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黃百鳴涉「天馬影視」股份內幕交易　稱正與證監會商其他方式處理 (15:14)

商人黃栢鳴（藝名黃百鳴）被指涉及「天馬影視」的股份內幕交易，遭證監會檢控，案件今（25日）於東區裁判法院再訊。辯方表示正與證監會商討，盼以其他方式處理案件。案件押後至6月5日再訊，黃百鳴續准保釋。

黃百鳴被指控約在2017年8月25日至10月17日期間，涉嫌慫使或促致另一人對天馬影視的股份交易，而他當時為天馬影視（現稱「傳遞娛樂」）的主席兼控股股東，掌握了他知道屬有關天馬影視的內幕消息。

辯方庭上申請押後案件，指控方近期披露過百頁材料，文件「有啲份量」，辯方需時閱讀。辯方又指，雙方正商討以其他方式處理控罪，辯方已提交書面陳辭予控方考慮。控方不反對押後，稱希望下一次聆訊可以聽取答辯。主任裁判官蘇文隆遂將案件押後至6月5日，其間黃百鳴續准保釋。

在證監會的新聞稿內，未見披露涉案另一人的身分。資料顯示，天馬影視2017年10月18日上午9時申請暫停股份交易，待刋發內幕消息相關的公布；並於同日公布，黃百鳴一直與一名獨立第三方磋商出售所持13.258億股。在涉案期間的同年8月25日至10月17日，該股的市價由0.189元，升至期間尾段的0.275元，股價期間的升幅多達45.5%。

事隔6日，於同年10月23日天馬影視股份停牌，及後公布由時稱力量礦業（現稱「力量發展」）的控股股東張量，提出以每股0.319元，向黃百鳴及他的胞妹黃潔芳，收購天馬影視近15.24億股或58.71%股權，總代價4.86億元。

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