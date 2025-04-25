醫管局擬培訓發言人團隊將訓練醫護發言技巧　冀加強醫療事故解說 (15:09)

31項改革建議亦提及建構高層人員病人安全問責框架，在表現評核中納入安全指標。今日高拔陞在講座上被問及有關進展，他表示稍後會公布具體措施，但強調現實醫療事故發言團隊通常包括聯網行政總監、醫院院長等高層，即是體現問責精神。

醫管局亦會建立醫院事故應變團隊，確保醫院有效應對潛在危機，團隊內每個崗位有特定的成員和功能，避免工作重疊。

另外，醫管局會優化根源分析，加開培訓班，讓更多員工能理解並掌握有關根源調查分析的專業知識，根源分析委員會亦會引入外部專家參與，包括人因工程學專家，提升根源調查質素。

醫管局亦表示，持續引入新技術防範未然，保障病人安全，包括為改善手術室溫度較低，令病人術後出現低溫症，醫管局在24間有手術室的醫院推行「空氣主動加溫」，病人術後出現低溫情況的比率減少約50%。

另外，本報今日報導青山醫院今年2月有休班護士喝醉後，被當值的護士同事安置於病房內，更作出騷擾行為。高拔陞今日回應表示，醫管局非常重視事件，強調有關護士行為非常不恰當，院方事後已即時作出處理，並加強督導及培訓。