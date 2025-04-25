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八旬大坑西邨住戶挑戰平屋居民重置方案　官駁回司法覆核 (14:50)

石硤尾大坑西邨重建在即，惟香港平民屋宇有限公司仍與13戶居民未達成和解。其中一戶的一名八旬婦獲得公益法律援助(pro bono)下，向高院申請司法覆核，要求挑戰平民屋宇所制定的居民重置方案，包括津貼賠償。高院今日（25日）開庭審理有關申請， 法官高浩文聽取雙方陳辭後，即日裁定居民一方敗訴，駁回其司法覆核申請，並指將在6月底前頒布裁決理由書。

申請人梁亞端（85歲）由資深大律師杜淦堃及兩名大律師代表；答辯人為平民屋宇，由資深大律師鮑進龍代表。

杜表示，平民屋宇向居民提供一次過租金津貼 ，讓居民等候重建期間，應付他們需要另覓住處的屋租開支，惟重建期長達5年，居民可能在回遷之前已經用盡津貼。惟鮑指出，居民的疑慮是言之過早，平居屋宇可因應工程進度而延續津貼，況且大坑西邨有超過60年歷史，欠缺電梯不方便出入，平民屋宇在收樓期間安排社工隊協助居民，做法妥善。

鮑又指，平民屋宇並非法定機構，需自負盈虧，雖然重建項目有政府介入，但是本質上仍屬私營項目，故不受司法覆核影響，而且申請人拖延申請司法覆核。杜回應稱，平民屋宇在重置居民一事行使公共職能，其決定可受司法覆核影響，並指申請人當年沒有得到法律援助，但平民屋宇將部分居民告上區院後引起關注，申請人得到公益法律援助才有機會提出司法覆核。高官聽罷陳辭，裁定申請人敗訴，將擇日頒布判辭。

今日多名大坑西邨的居民到庭旁聽，並在庭外拉起橫額聲援。申請人梁女士的兒子有到場，他表示將會提出上訴。翻查資料，平民屋宇與13戶居民之間的訴訟未完，區域法院早前押後13宗案件至5月9日再訊，以待本案司法覆核得出結果。

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