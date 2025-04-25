政府解釋禁煙新招擬2027禁加味煙　另擬仿日本星洲訂大範圍禁煙區 (14:34)

當局今日向立法會提交修例草案，醫衛局副秘書長李力綱於傳媒簡介會中表明10招中，首要打擊私煙，修例後會即時將未完稅煙罰款由100萬增至200萬；監禁2年增加至監禁7年。另亦推出「引入完稅煙標籤制度」，分三階段推行。

「標籤制度」今年第三季推出先導計劃，明年第四季所有完稅煙需貼標籤，但仍容許未貼標籤產品出售，直至2027年第二季全面實施制度；當全面實施後，會開始禁止薄荷味外加味煙，違者罰款5萬元及監禁6個月，但薄荷味煙未有時間表。

另類煙草產品方面，明年4月30日，亦即禁止銷售及進口加味煙4年後，打擊另類煙用物質，包括煙彈、加熱煙支及草本煙，並引入定額罰款3千元處理管有少量另類煙用物質；至於禁止煙機時間待定。

禁攜電子煙助打擊太空油

李力綱表示，不禁煙機是因有說法指煙機有收藏價值，雖然政府認為講法值得商榷，但認為可考慮這些意見。當局認為，吸食太空油毒品需要煙彈作載體，如於公眾地方攜帶電子煙，包括煙彈及煙機，亦被視為管有電子煙，相信能有效打擊太空油。

李力綱亦澄清，水煙非另類煙，任何關於傳統煙的規定，仍適用於傳統煙下。例如禁煙區、加味煙等傳統煙規定，亦適用於水煙當中。

另外，當局會擴大法定禁煙區至指定場所3米範圍，包括幼兒中心、學校等，並禁止排隊吸煙，一律罰款3000元。李力綱稱當局「沒有放棄」規管俗稱火車頭的「行走邊吸煙行為」，但認為修例中由醫衛局局長賦權設立大型禁煙區，已可禁止火車頭行為。

於設立大範圍禁煙區上，李力綱舉例，當辦大型活動，多一家大小時，可考慮設立，有如日本大阪世博、新加坡烏節路禁煙區。他補充，部分區域如主題樂園本身屬禁煙區，因此不受影響。

去年諮詢提出控煙十招僅為控煙的「短期措施」，李力綱稱僅2項措施未有時間表，推出政策需實是求是，分緩急先後。至於「中長期措施」，要待短期措施推行後再實施。他亦表示，吸煙委建議的公屋控煙層尚未有具體方案，未涵十招政府計劃當中。