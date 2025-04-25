明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

政府解釋禁煙新招擬2027禁加味煙　另擬仿日本星洲訂大範圍禁煙區 (14:34)

政府提出新控煙措施將於下周三提交立法會首讀，10項控煙措施全數推行。當局表示，由於禁止加味煙或導致私煙問題加劇，會於引入完稅煙標籤制度後，亦即2027年第二季才開始禁止，但薄荷味未有時間表。另當局亦仿效日本大阪世博、新加坡烏節路禁煙區等地區，賦權醫衛局局長訂立大範圍禁煙區。

當局今日向立法會提交修例草案，醫衛局副秘書長李力綱於傳媒簡介會中表明10招中，首要打擊私煙，修例後會即時將未完稅煙罰款由100萬增至200萬；監禁2年增加至監禁7年。另亦推出「引入完稅煙標籤制度」，分三階段推行。

「標籤制度」今年第三季推出先導計劃，明年第四季所有完稅煙需貼標籤，但仍容許未貼標籤產品出售，直至2027年第二季全面實施制度；當全面實施後，會開始禁止薄荷味外加味煙，違者罰款5萬元及監禁6個月，但薄荷味煙未有時間表。

另類煙草產品方面，明年4月30日，亦即禁止銷售及進口加味煙4年後，打擊另類煙用物質，包括煙彈、加熱煙支及草本煙，並引入定額罰款3千元處理管有少量另類煙用物質；至於禁止煙機時間待定。

禁攜電子煙助打擊太空油

李力綱表示，不禁煙機是因有說法指煙機有收藏價值，雖然政府認為講法值得商榷，但認為可考慮這些意見。當局認為，吸食太空油毒品需要煙彈作載體，如於公眾地方攜帶電子煙，包括煙彈及煙機，亦被視為管有電子煙，相信能有效打擊太空油。

李力綱亦澄清，水煙非另類煙，任何關於傳統煙的規定，仍適用於傳統煙下。例如禁煙區、加味煙等傳統煙規定，亦適用於水煙當中。

另外，當局會擴大法定禁煙區至指定場所3米範圍，包括幼兒中心、學校等，並禁止排隊吸煙，一律罰款3000元。李力綱稱當局「沒有放棄」規管俗稱火車頭的「行走邊吸煙行為」，但認為修例中由醫衛局局長賦權設立大型禁煙區，已可禁止火車頭行為。

於設立大範圍禁煙區上，李力綱舉例，當辦大型活動，多一家大小時，可考慮設立，有如日本大阪世博、新加坡烏節路禁煙區。他補充，部分區域如主題樂園本身屬禁煙區，因此不受影響。

去年諮詢提出控煙十招僅為控煙的「短期措施」，李力綱稱僅2項措施未有時間表，推出政策需實是求是，分緩急先後。至於「中長期措施」，要待短期措施推行後再實施。他亦表示，吸煙委建議的公屋控煙層尚未有具體方案，未涵十招政府計劃當中。

相關字詞﹕控煙十招 編輯推介

上 / 下一篇新聞