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男子稱被警員毆打入稟向警方索償120萬　申請披露警員資料遭駁回 (14:31)

一名男子早前自行入稟區域法院，稱本月初在旺角警署打算投訴曾被一名警署警長不禮貌對待時被捕，又遭一名警員拍打頭部，經檢驗後發現腦出血，遂向警務處長索償至少120萬元。男子另提出傳票，要求法庭禁止銷毁警署閉路電視片段和披露部分警員資料等，案件今（25日）在區院聆訊。法官指出，法庭不能在民事訴訟強制政府做某些事，目前亦不宜「漁翁撒網」式索取資料，下令駁回男子的傳票申請，並將案件押後至8月再訊。

本案原告為自行應訊的余耀宗；被告為警務處處長。原告早前提出傳票，要求法庭禁止銷毀警署內的閉路電視片段，以及下令警方披露相關閉路電視片段和某些警員的資料；被告則反對上述申請，案件今在區院聆訊。

法官梁國安表示，法庭不能在民事審訊中批出命令，強制政府做某些事，只能就各方權利宣布命令。梁官又指，原告未有按照應有程序提出申請，直言「個法庭唔係咁樣嘅，有求必應」，在法治社會「要根據程序做嘢」，下令駁回有關禁止警方銷毀閉路電視片段的申請，並著原告透過法律代表處理禁制令事宜，「你自己咁樣搞呢，係對你冇好處」。

至於披露警署閉路電視片段和警員資料的申請，梁官表示，法庭仍未完成處理本案狀書、雙方未清楚案件爭議點，故目前未能判斷原告要求披露的資料是否與案有關。梁官認為現階段不宜「漁翁撒網」索取資料，遂駁回披露資料的申請，並下令原告支付被告的訟費。

另外，梁官提到，原告在案中聲稱「俾人打」，形容他以區院民事訴訟（DCCJ）形式入稟「已經錯曬」，應提出傷亡訴訟。梁官終把案件押後至今年8月5日再訊，待原告考慮是否提出傷亡訴訟，及讓被告存檔抗辯書。

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