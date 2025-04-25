警拘無業男訛稱裝修工　騙15事主共11萬訂金　 (14:29)

葵涌分區特遣隊高級督察梁鈞澔表示，警方本月15日，接獲一名36歲男事主報案，指在網上平台認識一名裝修工人，他聲稱可以1.2萬元進行安裝水表工程，其後雙方見面傾談工程細節，其間裝修工使用不同的專業術語，令事主深信不疑，當收到訂金後，裝修工就失去聯絡。

葵涌分區特遣隊經調查鎖定一名疑人身分，並發現他以水電裝修工人身分，在不同的社交平台，訛稱提供水電及裝修服務。並得悉涉案疑人於昨日（24日）接觸另一名事主，隨即部署，昨日於葵涌區成功拘捕一名46歲姓陳男子，並在其身上檢獲報價單、收據及裝修工具。他報稱無業正被扣押調查，案件交由葵青警區重案組跟進調查。

葵青警區情報組督察吳綺淇稱，經深入調查，涉案男子當事主找他商討裝修工程時候，會準備報價單，而收取訂金後，亦會將印有公司名稱的收據給事主。亦發現騙徒會進行小部分的裝修工程，其間會以不同理由，例如購買裝修材料費，要求事主再多付工程費用，因已完成部分工程，令事主降低戒心，直至騙徒失去聯絡，才發覺受騙。

初步相信被捕男子涉及九龍新界至少15宗同類案件，涉及金額約11萬元。行動當中，檢獲一批報價單、收據、裝修工具及一個公司印章，翻查資料騙徒沒有註冊任何公司，公司印上的公司名並不存在。