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金管局：關稅措施導致較大市場波動　市場避險心態令港元走強 (13:39)

金管局副總裁陳維民表示，近期美國實施的關稅措施對市場產生很大波動，但整體而言本港金融市場仍正常運作，港元的流動性充足，甚至觀察市場因避險等原因，令港元最近走強。

陳維民又指，股票市場成交、銀行體系運作亦暢順有序，但指過往一些被視為避險的一些「工具」，「大家信心都不那麼大」，長遠對金融市場會產生什麼影響值得關注。

陳維民今日（25日）出席「機遇灣區」活動，向傳媒稱，中美「貿易戰」有不少措施針對內地和香港，而本港的股票市場亦有相當多的內地企業，難免會受到影響，但整體的市場成交還是非常有序。

金管局亦正密切監控衍生工具的市場，目前亦無發現任何異常的情況，銀行體系運作也是非常暢順。

但他認為美方實施的關稅措施雖部分叫停，但仍處於「膠著」的狀態，隨事態發展對全球、區域經濟會產生的影響，連動的供應鏈的變化都會影響金融市場，本港市場恐怕還是會有相當長的一段時間有較大波幅。

估計未來全球貿易供應鏈會有較大調整，期望本港的業界順應貿易變化，冀金融業從中發揮長處，在困難中尋找機遇。

被問到目前本港在人工智能應用於金融業的情況，陳維民稱目前約有75%的銀行已試用AI技術，未來3到5年願意使用AI的比率可能提高到約87%。銀行利用AI針對提升內部運作效率、分析等，期待銀行下一步探索在客戶服務上應用。

相關字詞﹕關稅戰 金管局 編輯推介

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