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本港屢現虛擬資產兌換店騙案　議員冀政府盡快諮詢推發牌制 (14:55)

本港近年出現多宗虛擬貨幣場外找換店騙案。有苦主以現金換加密幣時，遭店員訛稱已轉帳，騙去100萬元。有議員籲莫因優惠匯率、省卻身份認證時間而選擇無保障的虛擬資產場外交易服務（OTC），並促政府盡快就發牌制諮詢。

受害人羅先生上周四（17日）按老闆指示，帶100萬現金到觀塘鴻圖道一間聲稱提供虛擬幣兌換服務的樓上店，兌換穩定幣USDT。當時一女子帶他上樓，該店門面與正常電子零件店無異。羅先生被要求核對身份證明、鈔票號碼並拍照，店員數錢時叫他在店內等待，惟15分鐘後老闆告訴他仍未收到USDT轉帳，店員則堅稱已轉帳並拒絕退款，最後更有另一人出現將錢帶走。羅先生報警後，事件正調查中。

立法會議員、反詐騙大聯盟發起人吳傑莊表示，類似騙案不時發生。他說據估計，目前本港逾200間虛擬資產OTC服務，包括實體及網上兌換、自動櫃員機，不少標榜優惠匯率、不需經反洗黑錢的「Know Your Customer」（KYC）認證，部分門面更與一般店舖無異；而這些OTC服務未獲發牌，籲市民只使用10間已獲發牌的虛擬貨幣交易平台。

持牌虛擬資產交易平台代表陳德榮說，KYC程序一般只需約半小時，籲市民莫貪一時之快而選擇高風險的無牌平台。

預算案提及年內將就虛擬資產OTC發牌制度作諮詢，吳傑莊促請政府盡快進行第二輪諮詢，早日規管相關服務。

相關字詞﹕虛擬貨幣 詐騙 虛擬資產場外交易服務 吳傑莊 編輯推介

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