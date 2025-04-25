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Coldplay觀眾稱買套票入場方知視線受阻　九成時間「睇背脊」　江玉歡指觸犯《商品說明條例》機會大 (12:17)

本報早前報道有Coldplay香港場觀眾在未獲通知情况下購得「視線受阻」門票，觀眾周小姐今日（25日）接受港台《千禧年代》訪問時指，她購買2099元的門票，但九成時間只能看到Coldplay成員的背部及大熒幕，而在與購票平台溝通時，平台堅持稱位置確「喺舞台隔離」。選委界立法會議員江玉歡認為，賣方有較大機會觸犯《商品說明條例》。

周小姐透露，她於平台Klook購買演唱會及酒店套票，包含2099元價位門票，但並不知悉具體位置，只能從座位表知道位於台前兩側範圍，未寫明第幾行。周小姐透露，直到入場時方覺屬「視線受阻」票，座位旁裝有銀幕的柱子，只能看到演唱者的背部及後台，「不在頭15行」，形容「是山頂位」，強調觀演體驗與票價不符，坐她附近的觀眾和她一樣都感到不滿與憤怒。

選委界立法會議員江玉歡在同一節目表示，若受阻位的觀眾買票時確實不知會購得視線受阻票，可以向消委會投訴，認為投訴成立機會高。江籲未來啟德演唱會宜交代詳細座位表，重申可使用互動座位表，能夠展示大致位置和障礙物，又認為受阻程度亦有不同，主辦方可以反映在票價上，「有側邊，有被架遮擋」等。

被問到主辦方會否觸犯《商品說明條例》，構成誤導性遺漏，江玉歡認為，今次事件屬灰色地帶，但指若消費者未有從官方渠道得知視線受阻，或未獲提供詳細座位表，構成誤導性遺漏的機會較大。

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