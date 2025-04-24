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2歲女童獨留旺角遊樂場　逾期居留的印尼女子被囚逾15個月 (20:49)

2歲女童去年6月獨自在旺角洗衣街的遊樂場徘徊，途人發現後報警，受僱照顧女童的42歲印尼籍女子被捕，她同時疑涉逾期居留及違反逗留條件。該女子早前在西九龍裁判法院承認「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」等兩罪，裁判官李志豪今（24日）考慮到事主年紀及被告認罪等因素，判被告監禁15個月1周。

被告KH（42歲）為印尼籍人士，承認各一項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」及「逾期居留人士接受僱傭工作及開辦業務」罪，今就後者被判囚15個月，就虐兒罪被判囚兩周、其中一周刑期同期執行，即總刑期為15個月1周。

案情指，事主女童X於2024年6月28日被發現獨自在旺角洗衣街兒童遊樂場徘徊。途人報警後，X被送院檢查，初步結果指她沒受傷。X的母親翌日凌晨到警署了解事件，稱經他人介紹，在案發前一周向被告支付1500元，讓她代為照顧X共5天。被告被捕後在警誡下說，X母支付的費用不足以應付X的日常開支。調查指，被告曾任家傭，但僱傭合約已於2022年終止。

被告另被控一項「違反逗留條件 - 過期居留」罪，今於署理主任裁判官鄭念慈席前處理。辯方指她已申請免遺返聲請但被駁回，現擬提出司法覆核，因而申請押後這項控罪的答辯。鄭官批准申請，押後至6月5日再訊。

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