五名食安督察涉盜取食物樣本　特赦證人稱被告特意購家用同款米作檢測以便自用 (19:01)

被告依次為陳映姍（34歲）、林曉君（29歲）、余鳳珍（28歲）、劉承軒（35歲）、李俊禧（37歲），均為食環署一級衛生督察。劉承認一項交替控罪、即盜竊罪。

劉承軒供稱，2023年2月向供應商UNY訂食物樣本作檢測時，大部分同事選擇日本米，只有陳映姍訂5公斤金象米，稱陳當時解釋「屋企食開金象米，訂5公斤，剩咗可以返屋企食。」他稱陳又打算訂以前未曾用作檢測的食物樣本，如薯餅及薯格，亦訂購份量為14克及30克的果醬，而非檢測用到的1公斤裝。劉詢問下，陳說可把薯餅及薯格用氣炸鍋煮來吃，量少的果醬則用於「搽麵包做早餐」。

辯方盤問下，劉承認也有把食物樣本帶回家，當被問到犯案原因時，他說「唔好嘥」。辯方指出，余鳳珍於2023年3月結婚，婚前請假來籌備，根本沒參與由劉所指、於同年2月執行的採購及處理食物樣本過程，辯方因而質疑劉作供時記錯涉案人物。劉稱：「我可能記錯咗。」控方覆問時，劉指記錯的部分只涉及余，與她某次請假有關。