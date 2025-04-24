警反黑拘33人　另黑幫高層被控洗黑錢 (18:23)

新界南總區刑事總部行政及支援警司李木易指，「犁庭掃穴」行動中，警方共拘捕27男6女，年齡介乎15至76歲，報稱職業包括商人、工人、侍應、學生、無業等，其中大部分人有黑社會背景。被捕人分別涉及販運危險藥物、製造危險藥物、搶劫、刑事毁壞、刑事恐嚇、管有攻擊性武器、經營賭博場所、在賭博場所內賭博、使用僞鈔、詐騙等罪名。

行動中，警方搗破多個涉及毒品場所，包括製毒場所，檢取可卡因、大麻、太空油等毒品，市值超過230萬元。此外，警方亦檢取了一些武器、利刀、賭博工具、私家車、手提電話及少量現金作為證物。

早前新界南總區刑事部針對一個活躍於本地的黑社會團夥展開全方位調查，經過深入調查及分析大量銀行文件，成功鎖定一個由該團夥操控的洗黑錢集團，鎖定8名骨幹成員，包括一名活躍於本港的黑社會高層。調查顯示，8名被捕人利用不同本地銀行戶口，為設立海外非法賭博網站收受賭注，清洗犯罪得益，2年半之內清洗犯罪得益8500萬元。警方以洗黑錢罪拘捕上述8人，他們介乎32至49歲。警方特別調查該涉案高層，相信他用了兩個屬於自己的戶口，分別在2022年至2024年，18個月內洗黑錢近400萬元。經律政司提供法律意見，該高層已被正式落案起訴兩項洗黑錢罪名。

葵青警區特別職務隊督察王得權指，根據情報，警方4月23日下午在青衣一個私人屋苑外截查一對準備離開的本地男女，兩人分別18歲及28歲。警員其後帶同該對男女到單位搜查，結果於單位內發現約560克可卡因，兩人涉嫌販運危險藥物罪名被捕。其後，警員帶同被捕男子到荃灣另一單位搜查，結果搜出約1700枝太空油煙彈、1400毫升依托咪酯液體、500克依托咪酯粉末、電子磅及加熱用具等。該男子涉嫌製造危險藥物再被捕，涉案毒品市值逾200萬元。

葵青警區反黑組督察何煒健指，警方4月22日下午在葵涌葵豐街一工廠大廈劏房單位外埋伏，截查一名準備離開的23歲本地男子。警員帶同該男子到目標單位搜查，結果在單位內檢獲127克可卡因、104克氯胺酮、92枝太空油煙彈，市值約23萬元。該男子涉嫌販賣危險藥物被捕。調查發現，被捕人以4000元租用單位作毒品儲存倉，僅運作3星期就被警方搗破。警方相信有犯罪集團以金錢利誘，招募想搵快錢的青年人管理毒品倉。該名23歲被捕男子目前正被警方扣留調查。