蔡若蓮：冀推廣「留學香港」吸東盟及一帶一路國家學子 (16:33)

蔡又提到，「一帶一路獎學金」 今學年有150名來自31國家學生獲獎；而獎學金2016/17學年推出至今，收到來自亞洲、歐洲、非洲、北美洲和南美洲等，一共72個一帶一路國家提名，累計超過680位、來自49國家學生獲獎。她又指，近年獎學金名額增加到每年150個，有助吸引更多優秀學生來港，同時支持院校加強對非本地學生的支援，增加畢業後留港發展意欲。

來自多米尼加的Marcelle Karina Lamarche Valenzuela 是「一帶一路」獎學金得主之一，她今學年入讀浸大社會工作學士課程。她稱，自己出身中等收入家庭，曾申請報讀美國、加拿大、歐洲等大學，但發現其他國家未有提供太多經濟援助，坦言若沒「一帶一路」獎學金，自己不曾想像可到海外，尤其香港升學。被問及倘政府就獎學金設限，如要求畢業後需留港一定期限，她稱許多國家均對獎學金加入特定限制，理解相關做法可推動當地經濟發展，但認為學生或有不同人生規劃，加入限制難免令人卻步。她又指，若政府要求留港發展，可考慮提供就業協助，減輕「快畢業了，卻沒有工作機會」壓力。

自資專上教育基金「才藝發展獎學金」得主李順強，現時就讀香港中文大學專業進修學院康樂及休閒事務管理高級文憑二年級。本身是手球運動員的他表示，訓練及課餘時間分別兼職銷售員及小學手球教練，一周兼職三至四日，形容行程緊湊感辛苦，認為1萬元獎學金幫助尤其重要，可讓他有更多休息時間，亦指財赤影響大環境經濟，影響兼職如手球開班的收入。