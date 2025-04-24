14國家及地區競逐亞太區創新老年照護項目大奬　房協奪兩獎 (15:36)

新加坡亞洲養老產業聯盟主辦的「亞太區創新老年照護項目大奬」被譽為安老業界的「奧斯卡」。今屆大獎有14個國家及地區350個服務或產品項目競逐獎項，其中房協憑構建社區互助支援網絡及在轄下出租屋邨推動長者健體計劃，於今屆大獎奪得兩個獎項。
房協憑「構建社會資本—屋邨為本社區互助支援網絡」項目奪得「年度創新大獎—社會資本發展」，透過跨專業團隊「房協友里」，為房協轄下出租屋邨的長者租戶提供家居、健康及社交支援服務，同時培訓居民成為義工，截至今年2月底，「房協友里」已培訓超過1600名居民義工，為有需要的長者及居民提供支援。
至於房協與中國香港體適能總會合作推出的「賽馬會『耆跡再現』健體計劃」及「賽馬會老友運動計劃 — 體適能樂活耆園」，成功榮獲「年度創新大獎 — 健康樂活計劃」。房協透過有關計劃向轄下出租屋邨長者租戶派發「家居健體禮盒」，內附健體工具及教材套，鼓勵長者在家運動，並為同時為超過2500名長者進行健康評估及體能訓練，在屋邨內的長者康樂中心設立「樂齡智能健體閣」，運用樂齡科技及互動遊戲鼓勵長者運動。
房協另有3個項目入圍。此外，房協社區及長者服務總監吳家雯獲大會嘉許為「全球最具影響養老產業者」之一。
「亞太區創新老年照護項目大奬」於2013年成立，表揚亞太區安老業界業務營運者，為長者創造具前瞻性的照護方案。
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