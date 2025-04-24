14國家及地區競逐亞太區創新老年照護項目大奬　房協奪兩獎 (15:36)

房協憑「構建社會資本—屋邨為本社區互助支援網絡」項目奪得「年度創新大獎—社會資本發展」，透過跨專業團隊「房協友里」，為房協轄下出租屋邨的長者租戶提供家居、健康及社交支援服務，同時培訓居民成為義工，截至今年2月底，「房協友里」已培訓超過1600名居民義工，為有需要的長者及居民提供支援。

至於房協與中國香港體適能總會合作推出的「賽馬會『耆跡再現』健體計劃」及「賽馬會老友運動計劃 — 體適能樂活耆園」，成功榮獲「年度創新大獎 — 健康樂活計劃」。房協透過有關計劃向轄下出租屋邨長者租戶派發「家居健體禮盒」，內附健體工具及教材套，鼓勵長者在家運動，並為同時為超過2500名長者進行健康評估及體能訓練，在屋邨內的長者康樂中心設立「樂齡智能健體閣」，運用樂齡科技及互動遊戲鼓勵長者運動。

房協另有3個項目入圍。此外，房協社區及長者服務總監吳家雯獲大會嘉許為「全球最具影響養老產業者」之一。

「亞太區創新老年照護項目大奬」於2013年成立，表揚亞太區安老業界業務營運者，為長者創造具前瞻性的照護方案。