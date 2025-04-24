美領事冀香港續扮演中美間獨特角色　崔建春重申香港優勢 (19:19)

關稅戰令中美關係陷入新未知數，兩國駐港外交官在香港美商會活動上禮尚往來。美國駐港總領事梅儒瑞表示，崔與自己各自代表的政府在眾多議題有截然不同看法，形容崔對他及其他外交官開放及進行建設性對話，並說美方希望香港繼續扮演中美間的獨特角色。緊接致詞的中國外交部駐港特派員崔建春在梅儒瑞回座時主動向梅儒瑞握手，並說希望維持香港在中美關係角色，討論如何改進。
梅儒瑞在活動無主動提及關稅，演辭相對較短，僅約3分鐘。崔建春則重申中方對關稅談判立場，並以較長篇幅約7分鐘重申香港特殊地位及關稅戰。港府方面，由商經局署理局長陳百里及行會召集人葉劉淑儀出席。
先發言的梅儒瑞表示，自到任以來，一直認為香港是推動中美理解的重要平台，及相對中國內地開放的空間匯集內地及美國專家。他表示，美國總統特朗普、國務卿魯比奧及其他領袖尋求公平、對等及惠及美國人的中美關係，美方希望香港可繼續扮演這獨特角色。他又形容，崔與自己各自代表政府在眾多議題有截然不同看法，但形容崔開放及進行有建設性對話，對此表示肯定。
崔建春表示，中方認為特朗普的貿易戰或關稅戰無論對中方、美國及世界是錯誤，希望透過類似活動尋找解決方法，中方已表達對關稅戰的官方立場，若希望談的話，大門打開；如果不能要打的話，奉陪到底（fight to the end）。他則以三個「不變」形容中美關係。他表示，歷史告訴大家中美合則共贏，鬥則雙輸，中方對堅持維持穩定、健康及可持續的中美關係不變，中方對互相尊重、和平共處及互利共贏的原則下管理關係維持不變，中方對捍衛安全主權的立場不變。