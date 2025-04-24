美領事冀香港續扮演中美間獨特角色　崔建春重申香港優勢 (19:19)

梅儒瑞在活動無主動提及關稅，演辭相對較短，僅約3分鐘。崔建春則重申中方對關稅談判立場，並以較長篇幅約7分鐘重申香港特殊地位及關稅戰。港府方面，由商經局署理局長陳百里及行會召集人葉劉淑儀出席。

先發言的梅儒瑞表示，自到任以來，一直認為香港是推動中美理解的重要平台，及相對中國內地開放的空間匯集內地及美國專家。他表示，美國總統特朗普、國務卿魯比奧及其他領袖尋求公平、對等及惠及美國人的中美關係，美方希望香港可繼續扮演這獨特角色。他又形容，崔與自己各自代表政府在眾多議題有截然不同看法，但形容崔開放及進行有建設性對話，對此表示肯定。

崔建春表示，中方認為特朗普的貿易戰或關稅戰無論對中方、美國及世界是錯誤，希望透過類似活動尋找解決方法，中方已表達對關稅戰的官方立場，若希望談的話，大門打開；如果不能要打的話，奉陪到底（fight to the end）。他則以三個「不變」形容中美關係。他表示，歷史告訴大家中美合則共贏，鬥則雙輸，中方對堅持維持穩定、健康及可持續的中美關係不變，中方對互相尊重、和平共處及互利共贏的原則下管理關係維持不變，中方對捍衛安全主權的立場不變。