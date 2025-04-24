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2019年新城市衝突港大生咬斷警長無名指遭入稟索償　雙方和解同意賠28萬 (14:14)

2019年7月14日沙田新城巿廣場衝突，港大畢業生因襲警和咬斷警長的無名指，裁定擾亂公眾秩序、襲警、對他人身體加以嚴重傷害及有意圖傷人共4罪罪成，判囚5年半。涉事警長早前入稟向港大畢業生索償，高院今（24日）開庭處理。訴訟雙方達成和解，港大生將向警長賠償28萬元。

原告梁啟業今由律師代表應訊，已刑滿出獄的被告杜啟華親自到庭。聆案官葛倩兒甫開庭表示，本案訴訟雙方已簽署同意傳票（consent summons），杜啟華會支付28萬元予梁啟業，雙方達成和解。

聆案官指，杜啟華同意本月29日之前支付首筆款項10萬元，餘下18萬元會在18個月內支付；若杜沒有準時付款，梁啟業有權追討或提訟。聆案官表示，杜支付賠償金後，將解除本案的法律責任，而法庭不作訟費命令。

翻查資料，警長梁啟業當晚嘗試制服杜啟華，用手按着杜的頭部，遭杜反抗及咬斷右手無名指。時任區院法官陳仲衡稱，杜雖非主動咬噬梁手指，但其咬噬大力、「行為兇殘」，刑期須「懲罰犯案者，阻嚇後來者」，故判處杜監禁5年半。

除了本宗高院索償案，杜啟華亦面對區院民事訴訟。當日報稱受襲的警隊指揮官梁子健向杜追討賠償，司法機構網頁顯示案件排期下月12日開審，料歷時兩日。

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