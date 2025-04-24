研究指長者疫後「社交孤立」比例續升至45%　專家指移民潮、老店結業也有影響 (13:11)

中大醫學院賽馬會公共衛生及基層醫療學院分析逾千名長者的數據，發現過去8年本港在社區生活的65歲以上長者中，社交孤立比率由2017至18年間的41.2%，升至2023至24年的45.1%。

調查亦指，疫前全球長者的「社交孤立」比率約24%，即每4人中1人是「社交孤立」，疫情期間升至31.2%，疫後則暫未有最新的數據。

計劃內容是一個13星期的課程，由醫學院本科生和研究院學生，參加一個7個星期的培訓，講授包括何謂「社交孤立」、生老病死議題等，再加聯同計劃招募的中年伙伴共同進行的5星期社區服務，如電話訪問、面對面活動，以及最後一周則作個案反思報告。

為期三年的計劃於2022年7月至2025年6月推行，由東華三院「圓滿人生服務」與中大學醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院協作，透過東華三院於沙田及九龍東的長者地區中心、鄰舍中心等單位，在社區接觸及招攬參與計劃的長者。

計劃數據顯示，截至今年3月參與的長者、學生及中年伙伴已達3000人，其中包括超過1200名具社交孤立風險的長者，當中800名長者已完成計劃，他們回答的問卷調查顯示，整體的孤獨感評分由參與前的3.79降至3.63，當中高風險長者的評分亦由4.96降至4.27。

參與計劃的89歲婆婆鄭錦屏說，本身因聽力不好而較少外出，參與計劃後有人探訪聊天，感到很開心。

中大老年學系二年級生周嘉玲則感卡牌遊戲是和長者開「話匣子」的渠道，以讓他們可以傳達故事和情緒。

計劃亦設計了《說•好晚年》對話卡牌遊戲，以促進跨代溝通和交流，77張的任務牌涵蓋說話與動作、成長經歷、日常生活、健康適能、人際關係及數碼適能共6大主題，如讓長者做伸展動作，分享童年往事等。